Киевляне проведут решающий матч в Лиге чемпионов.

Киевское "Динамо" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать венгерский "Ференцварош". Матч пройдет 8 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

Динамо - Ференцварош: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

Перед заключительным туром у "Динамо" и "Ференцвароша" в активе по 1 очку. Таким образом, в этой встрече решится судьба третьего места в группе G и путевки в плей-офф Лиги Европы.

Динамо - Ференцварош: прогноз букмекеров

"Динамо"

В пяти матчах Лиги чемпионов "Динамо" сумело набрать только 1 очко - в выездном матче с "Ференцварошем". В той встрече киевляне лидировали с разницей в два мяча, но в концовке остались вдесятером и упустили победу.

В матчах против "Барселоны" и "Ювентуса" "Динамо" не смогло зацепиться за очки. Киевляне в четырех этих встречах забили 1 гол, а пропустили 11. В двух последних турах "Динамо" проигрывало разгромно - 0:4 "Барселоне" и 0:3 "Ювентусу".

Для выхода в Лигу Европы "Динамо" устроит не только победа над "Ференцварошем", но еще ничья с любым счетом не больше чем 2:2.

Перед игрой против "Ференцвароша" "Динамо" в Киеве в формально выездном матче обыграло "Мариуполь" со счетом 2:1 и продолжает лидировать в УПЛ.

"Ференцварош"

У "Ференцвароша" также в активе 1 очко, оно добыто на последних минутах матча с "Динамо".

В четырех матчах с "Барселоной" и "Ювентусом" команда Сергея Реброва лишь раз была близка к ничейному результату, но в ответной встрече против туринцев пропустила на последних секундах (1:2). Общая разница забитых и пропущенных мячей "Ференцвароша" в четырех матчах против грандов - 3:14.

К матчу с "Динамо" "Ференцварош" подошел в хорошем настроении. Подопечные Реброва обыграли в чемпионате Венгрии "Дьошдьор" со счетом 3:1. "Ференцварош" уверенно лидирует в лиге, опережая ближайшего преследователя на 7 очков при одном матче в запасе.

Слова перед матчем

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

"Важно чтобы мы выиграли, продолжали евровесну, чтобы с нами могли считаться, чтобы нас уважали. У нас молодая команда, нужно, чтобы она росла. Нужно думать только о победе и играть только на победу. Других вариантов нет. "Ференцварош" - очень крепкая команда. Примерно одинакового уровня с нашей в кадровом плане"

Сергей Ребров, главный тренер "Ференцвароша":

"Киев для меня - родной город, рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Игра против "Динамо" Киев - самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч".

Кто не сыграет?

У "Динамо" травмированы Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Тымчик, Владимир Костевич, Никита Бурда и Назарий Русин. У "Ференцвароша" под вопросом участие в матче Эльдара Чивича.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Вербич

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Гейстер, Харатин, Лайдуни, Мак, Зубков, Боли, Батурина

Арбитр

Судить матч будет шведский рефери Андреас Экберг. В этом сезоне он работал на матче Лиги наций Украина - Швейцария (2:1).

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Автор: Антон Дударь