Киевское "Динамо" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать венгерский "Ференцварош". Матч пройдет 8 декабря на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч по ТВ
Начало встречи - в 22.00.
Перед заключительным туром у "Динамо" и "Ференцвароша" в активе по 1 очку. Таким образом, в этой встрече решится судьба третьего места в группе G и путевки в плей-офф Лиги Европы.
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"Динамо"
В пяти матчах Лиги чемпионов "Динамо" сумело набрать только 1 очко - в выездном матче с "Ференцварошем". В той встрече киевляне лидировали с разницей в два мяча, но в концовке остались вдесятером и упустили победу.
В матчах против "Барселоны" и "Ювентуса" "Динамо" не смогло зацепиться за очки. Киевляне в четырех этих встречах забили 1 гол, а пропустили 11. В двух последних турах "Динамо" проигрывало разгромно - 0:4 "Барселоне" и 0:3 "Ювентусу".
Для выхода в Лигу Европы "Динамо" устроит не только победа над "Ференцварошем", но еще ничья с любым счетом не больше чем 2:2.
Перед игрой против "Ференцвароша" "Динамо" в Киеве в формально выездном матче обыграло "Мариуполь" со счетом 2:1 и продолжает лидировать в УПЛ.
"Ференцварош"
У "Ференцвароша" также в активе 1 очко, оно добыто на последних минутах матча с "Динамо".
В четырех матчах с "Барселоной" и "Ювентусом" команда Сергея Реброва лишь раз была близка к ничейному результату, но в ответной встрече против туринцев пропустила на последних секундах (1:2). Общая разница забитых и пропущенных мячей "Ференцвароша" в четырех матчах против грандов - 3:14.
К матчу с "Динамо" "Ференцварош" подошел в хорошем настроении. Подопечные Реброва обыграли в чемпионате Венгрии "Дьошдьор" со счетом 3:1. "Ференцварош" уверенно лидирует в лиге, опережая ближайшего преследователя на 7 очков при одном матче в запасе.
Слова перед матчем
Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":
"Важно чтобы мы выиграли, продолжали евровесну, чтобы с нами могли считаться, чтобы нас уважали. У нас молодая команда, нужно, чтобы она росла. Нужно думать только о победе и играть только на победу. Других вариантов нет. "Ференцварош" - очень крепкая команда. Примерно одинакового уровня с нашей в кадровом плане"
Сергей Ребров, главный тренер "Ференцвароша":
"Киев для меня - родной город, рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Игра против "Динамо" Киев - самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч".
Кто не сыграет?
У "Динамо" травмированы Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Тымчик, Владимир Костевич, Никита Бурда и Назарий Русин. У "Ференцвароша" под вопросом участие в матче Эльдара Чивича.
Ориентировочные составы
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Вербич
"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Гейстер, Харатин, Лайдуни, Мак, Зубков, Боли, Батурина
Арбитр
Судить матч будет шведский рефери Андреас Экберг. В этом сезоне он работал на матче Лиги наций Украина - Швейцария (2:1).
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