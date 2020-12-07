УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок "Динамо" - "Ференцварош".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем" будет судить шведский рефери Андреас Экберг.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Помогать ему на линиях будут шведы Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Четвертый арбитр - Кристофер Хальссон, он также представляет Швецию. Видеоассистент рефери - Кристиан Дингерт из Германии.

С "Динамо" Экберг ранее пересекался один раз - в 2017 году он работал на поединке против "Янг Бойз" (3:1) в квалификации Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Экберг судил матч Украина - Швейцария в Лиге наций (2:1).

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дударь