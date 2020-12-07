Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем" будет судить шведский рефери Андреас Экберг.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Помогать ему на линиях будут шведы Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Четвертый арбитр - Кристофер Хальссон, он также представляет Швецию. Видеоассистент рефери - Кристиан Дингерт из Германии.
С "Динамо" Экберг ранее пересекался один раз - в 2017 году он работал на поединке против "Янг Бойз" (3:1) в квалификации Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Экберг судил матч Украина - Швейцария в Лиге наций (2:1).
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройдет 8 декабря. Начало - в 22.00. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо".
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