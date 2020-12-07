В первом круге команды сыграли вничью / фото REUTERS
8 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.
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Динамо - Ференцварош: где смотреть матч онлайн
Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Ференцварош" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Также трансляция будет доступна на медиасервисе "MEGOGO" по подписке.
Начало встречи - в 22.00.
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо".
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