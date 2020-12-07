"Динамо" в заключительном туре будет принимать команду Сергея Реброва.

8 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

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Динамо - Ференцварош: где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Ференцварош" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Также трансляция будет доступна на медиасервисе "MEGOGO" по подписке.

Начало встречи - в 22.00.

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дударь