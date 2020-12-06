"Динамо" и "Ференцварош" решат судьбу путевки в Лигу Европы.

8 декабря на "Олимпийском" в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

На кону в этой встрече будет стоять третье место в группе и путевка в Лигу Европы. Букмекеры считают, что больше шансов продолжить выступление на евроарене у "Динамо".

На победу киевлян дается коэффициент 1,89, на ничью - 3,75, а на победу "Ференцвароша" - 4,20.

На то, что "Динамо" не проиграет дома, можно сделать ставку с коэффициентом 1,25, а на то, что "Ференцварош" не проиграет - 1,97.

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дударь