В матче первого круга Динамо и Ференцварош сыграли вничью / фото REUTERS
8 декабря на "Олимпийском" в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.
На кону в этой встрече будет стоять третье место в группе и путевка в Лигу Европы. Букмекеры считают, что больше шансов продолжить выступление на евроарене у "Динамо".
На победу киевлян дается коэффициент 1,89, на ничью - 3,75, а на победу "Ференцвароша" - 4,20.
На то, что "Динамо" не проиграет дома, можно сделать ставку с коэффициентом 1,25, а на то, что "Ференцварош" не проиграет - 1,97.
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо".
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