Испанские СМИ допустили ряд ошибок перед матчем между "Динамо" и "Барселоной" в Лиге чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
Так, каталонская газета L`Esportiu главной темой вынесла на обложку анонс матча, при этом журналисты использовали старый логотип "Динамо".
Данную эмблему киевский клуб не использует уже с 2011 года.
Другое издание - AS - опубликовало ориентировочные составы на матч, поставив в запас "Динамо" защитника Владимира Костевича, который так и не дебютировал за киевлян из-за травмы и пропустит до полугода.
Напомним, за последнее время испанские СМИ не раз ошибались перед матчами против украинских команд. Так, перед игрой Украина - Испания журналисты поиздевались над фамилиями украинских игроков. Перед первым матчем между "Барселоной" и "Динамо" AS назвало Виктора Цыганкова Виктором Триганковым, а Marca написала, что "Динамо" тренирует Андрей Шевченко.
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"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня в Киеве на "Олимпийском". Где смотреть игру по ТВ.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- Известно, кто будет судить предстоящий поединок.
- Из-за травм и по другим причинам игру на "Олимпийском" пропустят ключевые игроки "Барсы" - капитан Лионель Месси, Френки де Йонг, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Серхио Бускетс.
- "Барселона" решила не проводить тренировку перед матчем в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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