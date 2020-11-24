Испанские СМИ научились правильно писать фамилии игроков, но ошиблись в другом.

Испанские СМИ допустили ряд ошибок перед матчем между "Динамо" и "Барселоной" в Лиге чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

Так, каталонская газета L`Esportiu главной темой вынесла на обложку анонс матча, при этом журналисты использовали старый логотип "Динамо".

Данную эмблему киевский клуб не использует уже с 2011 года.

Другое издание - AS - опубликовало ориентировочные составы на матч, поставив в запас "Динамо" защитника Владимира Костевича, который так и не дебютировал за киевлян из-за травмы и пропустит до полугода.

Напомним, за последнее время испанские СМИ не раз ошибались перед матчами против украинских команд. Так, перед игрой Украина - Испания журналисты поиздевались над фамилиями украинских игроков. Перед первым матчем между "Барселоной" и "Динамо" AS назвало Виктора Цыганкова Виктором Триганковым, а Marca написала, что "Динамо" тренирует Андрей Шевченко.

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"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Антон Дударь