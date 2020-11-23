Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ситуации в команде и поделился ожиданиями от матча с "Барселоной" в 4-м туре Лиги чемпионов.
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Румынского специалиста цитирует пресс-служба клуба.
"Что касается Сидорчука и Цыганкова, только вчера они сдали отрицательные тесты и, в лучшем случае, если все будет хорошо, Виктор будет готов к субботней игре в чемпионате. А Сергей дисквалифицирован.
У нас в основной обойме все те же 13 игроков, которые играли с "Ингульцом". Никто не добавился, но, к счастью, никто не выпал. В этом же составе мы готовимся к игре с "Барселоной", - сказал Луческу.
Тренер добавил, что все равно верит в победу, а также привел пример из своей работы в "Шахтере":
"Естественно, мы хотим выиграть. Но завтра сыграют две команды, каждая из которых имеет свою философию, свои ресурсы, свои игровые идеи. Естественно, для нас очень важна победа.
Я вспоминаю 2004 год, когда Месси начинал свою карьеру. "Шахтер", который я тогда возглавлял, играл в Лиге чемпионов с "Барселоной". Мы выиграли 2:0, при том, что у "Барселоны" была выдающаяся команда с Хави и Иньестой в составе. Месси тогда дебютировал. Это дало очень большой толчок развитию футбола в Украине, потому что мы выиграли у такой команды. Это был первый шаг.
"Динамо" долго отсутствовало в Лиге чемпионов. Я очень хочу чтобы эта игра также дала толчок в развитии, прогрессе "Динамо".
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" состоится в Киеве на "Олимпийском" 24 ноября. Встреча пройдет без зрителей.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- Уже известно, кто будет судить предстоящий поединок.
- Из-за травм игру на "Олимпийском" пропустят ключевые игроки "Барсы" - капитан Лионель Месси, Френки де Йонг, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Серхио Бускетс.
- "Барселона" решила не проводить тренировку перед матчем в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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