Киевляне 15 сентября встретятся с АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Бывший футболист сборной Украины и ряда нидерландских клубов, эксперт Евгений Левченко поделился своим мнением о противостоянии "Динамо" с АЗ в квалификации Лиги чемпионов.

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Слова Левченко приводит zbirna.com.

Левченко, который не понаслышке знаком с нидерландским футболом, отметил, что в прошлом сезоне АЗ показывал "классный футбол", однако перед новым сезоном команда провела "невыразительную подготовку", а ключевые футболисты выпадают из игры.

По мнению экс-футболиста, чтобы добиться положительного результата, "Динамо" нужно контролировать мяч:

"Я не тренер "Динамо". Но если пофантазировать, то первым делом я бы постарался оставить соперника без мяча. Нельзя давать развернуться Стенгсу, Идрисси и Боаду. А также попытался бы выманивать защитников АЗ подальше от ворот, а затем их оббегать. Думаю, это залог успеха".

"Динамо и АЗ сейчас не в лучших кондициях, но кто лучше за две последние недели подготовился тактически и ментально, тот и победит. Я все-таки отдам небольшое преимущество украинской команде", - отметил Левченко.

Экс-футболист считает, что "Динамо" будет иметь преимущество в Киеве даже без поддержки зрителей:

"Хотя бы потому, что есть возможность готовиться на одном месте, никуда не перелетая. Дома всегда легче. К тому же АЗ находится не на пике своей готовности. Но все равно игра будет интересной, поскольку все нужно решить в одном матче".

"Динамо" - АЗ: перед матчем

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Автор: Антон Дударь