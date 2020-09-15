Бывший футболист сборной Украины и ряда нидерландских клубов, эксперт Евгений Левченко поделился своим мнением о противостоянии "Динамо" с АЗ в квалификации Лиги чемпионов.
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Слова Левченко приводит zbirna.com.
Левченко, который не понаслышке знаком с нидерландским футболом, отметил, что в прошлом сезоне АЗ показывал "классный футбол", однако перед новым сезоном команда провела "невыразительную подготовку", а ключевые футболисты выпадают из игры.
По мнению экс-футболиста, чтобы добиться положительного результата, "Динамо" нужно контролировать мяч:
"Я не тренер "Динамо". Но если пофантазировать, то первым делом я бы постарался оставить соперника без мяча. Нельзя давать развернуться Стенгсу, Идрисси и Боаду. А также попытался бы выманивать защитников АЗ подальше от ворот, а затем их оббегать. Думаю, это залог успеха".
"Динамо и АЗ сейчас не в лучших кондициях, но кто лучше за две последние недели подготовился тактически и ментально, тот и победит. Я все-таки отдам небольшое преимущество украинской команде", - отметил Левченко.
Экс-футболист считает, что "Динамо" будет иметь преимущество в Киеве даже без поддержки зрителей:
"Хотя бы потому, что есть возможность готовиться на одном месте, никуда не перелетая. Дома всегда легче. К тому же АЗ находится не на пике своей готовности. Но все равно игра будет интересной, поскольку все нужно решить в одном матче".
"Динамо" - АЗ: перед матчем
- Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" 15 сентября. Начало - в 20.00. Где смотреть матч "Динамо" - АЗ.
- Предстоящий матч с нидерландцами станет дебютом Мирчи Луческу в еврокубках в качестве главного тренера "Динамо". Румынский специалист поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
- Ранее стало известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф отбора.
- Матч будет обслуживать арбитр из Израиля, который еще не пересекался на поле с "Динамо".
- АЗ ранее уже начал свой путь в квалификации ЛЧ, обыграв в дополнительное время чешскую "Викторию" со счетом 3:1.
- "Динамо" представило заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
- Главный тренер АЗ заявил, что шансы его команды пройти "Динамо" увеличились благодаря календарю.
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