Нападающий Атлетико посвятил забитый гол футболистке, которая перенесла операцию (фото)

Диего Коста поддержал девушку, которая оказалась в сложной ситуации.

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста в поединке 28-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком" отметился голом и благородным поступком.

31-летний нападающий отличился на 39-й минуте, а вместо празднования поднял над головой футболку с именем футболистки женской команды клуба Вирджинии Торесильи.

У 26-летней спортсменки была диагностирована опухоль головного мозга, а 21 мая ей сделали операцию.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Атлетико" набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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