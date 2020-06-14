Нападающий Атлетико посвятил забитый гол футболистке, которая перенесла операцию (фото)
21:01, 14 июня 2020Футбол
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Диего Коста поддержал девушку, которая оказалась в сложной ситуации.
Диего Коста / фото REUTERS
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста в поединке 28-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком" отметился голом и благородным поступком.
31-летний нападающий отличился на 39-й минуте, а вместо празднования поднял над головой футболку с именем футболистки женской команды клуба Вирджинии Торесильи.
У 26-летней спортсменки была диагностирована опухоль головного мозга, а 21 мая ей сделали операцию.
фото twitter.com/atleti
Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Атлетико" набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" вернулась из карантина с разгромной победой.
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