Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов рассказал, как заработал свои первые деньги.
Футболист стал героем рубрики "Наша сборная" с Николаем Васильковым на Football Hub.
Попов вспомнил, что впервые получил доход от продажи овощей на рынке:
"Родители этим занимались, у нас было поле, там выращивали овощи. Оставляли меня на базаре, а я продавал. Не знаю, почему они мне так доверяли. Я был не очень взрослый, но ответственный. Все было четко - старался, завлекал как-то", - сказал футболист.
Защитник добавил, что с детства был приучен к труду:
"Я всегда был занят каким-то делом. Меня папа приучал, что нужно трудиться, работать. Всегда по мужской части в гараж с собой брал. Там у меня и были игрушки всякие - ключи, железяки. Отец там машины ремонтировал, а я был рядом и помогал".
Cтоит отметить, что Денис Попов прибыл в расположение сборной Украины, но сдал положительный тест на коронавирус и не поможет команде в ноябрьских поединках.
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