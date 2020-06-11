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Штраф и дисквалификация: звездный английский футболист наказан за шутку про коронавирус

17:45, 11 июня 2020
Футбол
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Деле Алли / фото REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба клуба АПЛ.

Еще в феврале 24-летний футболист опубликовал в соцсетях видео из лондонского аэропорта. В ролике показан мужчина азиатской внешности, после чего футболист перевел камеру на антисептик.

"Этому вирусу надо ускориться, чтобы достать меня", - подписал видео спортсмен.

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрела дело и отстранила Алли на один матч в АПЛ. Также игрок должен заплатить 50 тысяч фунтов и пройти индивидуальный курс образования.

Стоит отметить, что лидер "шпор" не поможет команде в первой игре после карантина, которая состоится 19 июня против "Манчестер Юнайтед".

УНИАН ранее сообщал о том, что Деле Алли пережил вооруженное ограбление в собственном доме.

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