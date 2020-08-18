Легенда Манчестер Сити выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры

Давид Сильва будет выступать за испанский клуб

Бывший капитан "Манчестер Сити", экс-полузащитник сборной Испании Давид Сильва перешел в испанский "Реал Сосьедад".

Об этом сообщил официальный сайт клуба, который занял шестое место в прошлом чемпионате Испании.

Сильва присоединился к команде в статусе свободного агента и подписал контракт, который рассчитан на два года.

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Отметим, что испанский полузащитник, по данным СМИ, был близок к переходу в итальянский "Лацио", но в итоге этот трансфер не состоялся.

34-летний Сильва выступал за "Манчестер Сити" на протяжении десяти лет. Он провел за клуб 436 матчей, в которых забил 77 голов и сделал 140 результативных передач. Вместе с "Сити" Сильва выиграл четыре титула чемпиона Англии и ряд национальных кубков.

Ранее стало известно, что "Ман Сити" установит статую в честь Сильвы у домашнего стадиона.

Последним в составе "Ман Сити" для Сильвы стал матч Лиги чемпионов против "Лиона". Напомним, "горожане" неожиданно потерпели поражение и вылетели из турнира.

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Автор: Антон Дударь