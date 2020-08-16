Лион шокировал Манчестер Сити и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (фото)

"Горожане" неожиданно завершили борьбу в четвертьфинале.

В субботу, 15 августа, в Лиссабоне состоялся последний четвертьфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором встречались английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".

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Поединок завершился сенсационной победой французов со счетом 3:1.

Пеп Гвардиола отказался от привычной схемы и решил использовать схему с тремя защитниками. В новых условиях "Ман Сити" все равно владел преимуществом, но привычного доминирования у англичан не было, тогда как "Лион" успешно организовывал контратаки усилиями скоростных Экамби, Корне и Депая.

Один из таких эпизодов привел к голу в ворота "Ман Сити". Экамби получил заброс за спину защитника, Гарсия догнал игрока "Лиона", совершил отбор, но мяч отскочил чуть назад к Корне, который без подготовки нанес обводящий удар, воспользовавшись выходом из ворот Эдерсона - 1:0.

У "Манчестер Сити" наиболее остро действовал Рахим Стерлинг - вингер несколько раз был близок к взятию ворот и регулярно отдавал последние пасы, но защита и вратарь французов Лопеш были на высоте.

Во втором тайме ситуация кардинально не изменилась. У "Ман Сити" на поле появился Марез, однако "Лион" в целом чувствовал себя комфортно в игре вторым номером. Первый шанс получил Де Брюйне, когда пробивал штрафной с 28 метров - Лопеш в прыжке отразил угрозу.

С каждой минутой англичане старались увеличивать давление на ворота соперника и играть все интенсивнее. Это все-таки принесло свои плоды на 69-й минуте, когда Стерлинг забежал с фланга в штрафную и отдал передачу в центр на Де Брюйне, а бельгиец нанес точный удар в нижний угол ворот - 1:1.

У "Лиона" на поле появился лучший бомбардир команды Мусса Дембеле. Именно он отличился на 79-й минуте: Экамби находился в офсайде, но пропустил мяч на форварда, который переиграл Эдерсона - 2:1.

"Горожане" еще более агрессивно пошли вперед, а Стерлинг мог сравнивать счет, но с нескольких метров не попал в пустые ворота. В итоге англичане пропустили третий гол на 79-й минуте: Эдерсон отразил перед собой удар Мендеша, после чего Дембеле оказался первым на добивании и оформил дубль, установив окончательный счет.

Украинец Александр Зинченко в составе "Ман Сити" на поле так и не появился.

"Манчестер Сити" - "Лион" - 1:3

Гол: Де Брюйне, 69 - Корне, 24, Дембеле, 79, 87

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Фернандиньо (Марез, 56), Родри (Давид Силва, 84), де Брюйне, Жезус, Стерлинг

"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Бруно (Мендеш, 70), Дюбуа (Тете, 74), Какере, Ауар, Корне, Экамби (Рен-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75)

Предупреждения: Дюбуа, Марсело - Фернандиньо, Родри

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

Сформированы обе полуфинальные пары. "РБ Лейпциг" сыграет с ПСЖ 18 августа, а "Манчестер Сити" сразится с "Баварией" - эта игра пройдет 19 августа.

"Лион" совершил вторую подряд сенсацию. На старте плей-офф французы выбили "Ювентус".

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Автор: Данил Слесь