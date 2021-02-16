Давид Алаба покинет мюнхенский суперклуб следующим летом.

Австрийский защитник Давид Алаба заявил, что принял решение покинуть "Баварию" после окончания контракта.

Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба в Twitter.

"Я принял решение уйти из "Баварии" по окончании сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, это было непростое решение, ведь я в "Баварии" уже 13 лет, и этот клуб многое значит для меня", - сказал Алаба.

Читайте такжеОслабляя конкурентов: Бавария договорилась о покупке самого дорогого защитника Бундеслиги

Австриец подчеркнул, что "абсолютно все" в клубе уговаривали его остаться.

Он также заявил, что еще не определился с местом продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Алаба договорился об условиях контракта с мадридским "Реалом".

Давид Алаба: карьера и достижения

Алаба в 2008 году присоединился к академии "Баварии", перейдя из дубля австрийской "Аустрии". С 2010 года он выступает за мюнхенцев, за исключением половины сезона в аренде в "Хоффенхайме" в 2011 году.

С "Баварией" Алаба дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, два раза - Клубный чемпионат мира, девять раз - чемпионат Германии, шесть раз - Кубок страны и пять раз - Суперкубок.

В составе сборной Австрии Алаба провел 73 матча, в которых забил 14 голов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь