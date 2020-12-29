В символическую сборную включены представители пяти разных клубов.

По итогам опроса футболистов и тренеров всех клубов УПЛ была составлена символическая сборная чемпионата в 2020 году.

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Ее составил портал "Команда №1".

В символическую сборную вошли представители пяти клубов: "Динамо" (пять игроков), "Шахтера" (три), "Ворсклы", "Зари" и "Олимпика" (по одному).

Выглядит она следующим образом:

Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Додо ("Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Тайсон ("Шахтер"), Шахаб Захеди ("Олимпик").

Отметим, что в опросе принимали участие по 15 футболистов и главные тренеры каждого клуба. Каждый из них называл свою тройку лучших.

УПЛ: итоги осенней части сезона

УПЛ ушла на перерыв 13 декабря - в этот день были сыграны последние матчи 13-го тура.

После первого круга в таблице лидирует "Динамо", которое опережает "Шахтер". В зоне вылета идет "Днепр-1".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.

УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2020 года.

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Автор: Антон Дударь