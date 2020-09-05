Матч второго тура Лиги В Лиги наций между командами Чехии и Шотландии отменен из-за пандемии коронавируса.
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Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Чехии.
Игра была запланирована на 7 сентября, но ее пришлось отменить.
Чехия уже распустила игроков сборной, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
Ранее стало известно, что два чешских футболиста изолированы от остальных, так как контактировали с сотрудником национальной команды, который сдал положительный тест на коронавирус.
Федерация футбола Чехии находится в контакте с УЕФА, чтобы найти вариант для проведения матча против Шотландии.
4 сентября сборная Чехии провела матч против Словакии, в котором одержала победу со счетом 3:1.
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