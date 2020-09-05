Чехия и Шотландия не сыграют 7 сентября.

Матч второго тура Лиги В Лиги наций между командами Чехии и Шотландии отменен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Чехии.

Игра была запланирована на 7 сентября, но ее пришлось отменить.

Чехия уже распустила игроков сборной, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Ранее стало известно, что два чешских футболиста изолированы от остальных, так как контактировали с сотрудником национальной команды, который сдал положительный тест на коронавирус.

Федерация футбола Чехии находится в контакте с УЕФА, чтобы найти вариант для проведения матча против Шотландии.

4 сентября сборная Чехии провела матч против Словакии, в котором одержала победу со счетом 3:1.

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Автор: Антон Дударь