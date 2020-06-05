Два футболиста немецкого топ-клуба оштрафованы за визит к парикмахеру
Футболисты дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи наказаны за нарушение карантина.
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Об этом сообщила пресс-служба Немецкой футбольной лигой (DFL).
Игроки решили воспользоваться услугами парикмахера и отправились к нему домой, тем самым нарушим условия самоизоляции. Сумма штрафа обоих не уточняется.
"Нет сомнений, что профессиональные футболисты должны подстригаться. Но в нынешнее время это должно быть сделано с учетом правил медицинского протокола. Клубы предоставляют такую возможность", - сказано на сайте DFL.
"Боруссия" уже провела разъяснительные беседы с Санчо и Аканджи, а также их парикмахером.
УНИАН ранее сообщал о том, как проходят интервью футболистов и тренеров Бундеслиги в условиях пандемии.
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