Новая реальность: как проходят интервью футболистов и тренеров Бундеслиги в условиях пандемии (фото)
10:21, 17 мая 2020Футбол
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Немецкая Бундеслига возобновилась первой из топ-чемпионатов.
Послематчевое интервью Юлиана Нагельсмана / REUTERS
16 мая состоялись первые матчи после возобновления чемпионата Германии по футболу.
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Участники турнира столкнулись с новой реальностью в связи с пандемией коронавируса - не только матчами при пустых трибунах, но и рядом ограничений.
Например, довольно забавно теперь выглядят интервью футболистов и тренеров до и после матча.
Игроки и тренеры становятся на специально отведенное место на расстоянии нескольких метров от репортера. К ним на трехметровой стойке подносят микрофон, который завернут в пленку.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
Ранее УНИАН публиковал фото первых матчей немецкой Бундеслиги после выхода из карантина.
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