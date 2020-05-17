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Новая реальность: как проходят интервью футболистов и тренеров Бундеслиги в условиях пандемии (фото)

10:21, 17 мая 2020
Футбол
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Послематчевое интервью Юлиана Нагельсмана / REUTERS

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Участники турнира столкнулись с новой реальностью в связи с пандемией коронавируса - не только матчами при пустых трибунах, но и рядом ограничений.

Например, довольно забавно теперь выглядят интервью футболистов и тренеров до и после матча.

Игроки и тренеры становятся на специально отведенное место на расстоянии нескольких метров от репортера. К ним на трехметровой стойке подносят микрофон, который завернут в пленку.

REUTERS
REUTERS
REUTERS

Ранее УНИАН публиковал фото первых матчей немецкой Бундеслиги после выхода из карантина.

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