Гранды европейского футбола встретятся уже в первом раунде плей-офф.

16 февраля на стадионе "Камп Ноу" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - ПСЖ.

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом первого матча.

На победу каталонцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,02. Ничья оценивается коэффициентом 4,00, а выездная победа ПСЖ - 3,40.

В то же время "Пари Сен-Жермен", который не так давно возглавил аргентинец Маурисио Почеттино, является фаворитом на выход в четвертьфинал ЛЧ.

Так, на проход парижан букмекеры выставили коэффициент 1,83, тогда как на "Барсу" - 2.04.

"Барселона" - ПСЖ: перед матчем

"Барселона" с 15 очками вышла в плей-офф со второго места в своей группе, опередив "Динамо" Киев и "Ференцварош, но уступив "Ювентусу" по личным встречам.

ПСЖ набрал 12 очков в непростой группе с "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед" и "Истанбулом" и занял первое место.

"Барселона" и ПСЖ ранее уже четыре раза пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (трижды - в четвертьфинале и один раз - в 1/8 финала). Трижды победителями из дуэлей выходили каталонцы. Последняя и наиболее памятная встреча команд состоялась в 2017 году, когда после 0:4 в гостях "Барселона" победила 6:1 дома.

Как минимум в первом матче против "Барселоны" на поле не выйдет Неймар, который получил травму.

Перед стартом в плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" в чемпионате Испании разгромила "Алавес" со счетом 5:1, а ПСЖ со счетом 2:1 в чемпионате Франции обыграл "Ниццу".

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Автор: Антон Дударь