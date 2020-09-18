Обоим командам удалось забить по шесть голов.

Сербский клуб "Бачка-Топола" и румынская "Стяуа" установили новый рекорд результативности еврокубков по итогам матча второго раунда квалификации.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4, а в овертайме команды забили еще по два гола - 6:6. Причем румынский клуб дважды отыгрывался в дополнительное время, играя вдевятером. В серии пенальти "Стяуа" одержала победу со счетом 5:4.

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Впервые в истории еврокубков (за более чем 24 тысячи матчей без учета Кубка Интертото) обеим командам удалось забить как минимум пять голов в одном матче.

Стоит отметить, что перед игрой "Стяуа" осталась без девяти игроков основного состава, у которых выявили коронавирус.

"Бачка-Топола" - "Стяуа" - 6:6 (4:5 в серии пенальти)

Голы: Миличевич, 11, Дуроньич, 14, Лукич, 51, Томанович, 90+4, 117, Тумбасевич, 105+1 - Коман, 25, Ман, 50, 63, 105, Балаж, 90+3 (в свои ворота), Петре, 108

Удаления: Поньевич, 44, Силаджи, 103

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Автор: Антон Дударь