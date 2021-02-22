Атлетико - Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов

Испанский и английский топ-клубы встретятся уже на стадии 1/8 финала.

23 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Атлетико" и "Челси". Матч пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико-Челси. Атлетико - Челси: где смотреть матч Прямую трансляцию матча "Атлетико" - "Челси" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Читайте такжеАтлетико-Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Начало встречи - в 22.00. "Атлетико" - "Челси": перед матчем Матч был перенесен в Бухарест из-за запрета на авиасообщение между странами ЕС и Великобританией в связи с коронавирусом.

"Атлетико" набрал 9 очков в одной группе с "Баварией", "Зальцбургом" и "Локомотивом" и вышел в плей-офф со второго места.

"Челси" на групповом этапе стал первым в квартете с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном", набрав 14 очков.

Ранее "Челси" и "Атлетико" играли друг против друга в еврокубках семь раз: обе команды одержали по две победы при трех ничьих.

Перед встречей в ЛЧ обе команды неудачно сыграли в национальных чемпионатах. "Челси" в АПЛ потерял очки против "Саутгемптона", а "Атлетико" в чемпионате Испании проиграл на своем поле впервые за 14 месяцев - 0:2 против "Леванте". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter