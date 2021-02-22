Игроки Челси / фото REUTERS
23 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Атлетико" и "Челси". Матч пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико-Челси.
Атлетико - Челси: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча "Атлетико" - "Челси" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
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Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
"Атлетико" - "Челси": перед матчем
- Матч был перенесен в Бухарест из-за запрета на авиасообщение между странами ЕС и Великобританией в связи с коронавирусом.
- "Атлетико" набрал 9 очков в одной группе с "Баварией", "Зальцбургом" и "Локомотивом" и вышел в плей-офф со второго места.
- "Челси" на групповом этапе стал первым в квартете с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном", набрав 14 очков.
- Ранее "Челси" и "Атлетико" играли друг против друга в еврокубках семь раз: обе команды одержали по две победы при трех ничьих.
- Перед встречей в ЛЧ обе команды неудачно сыграли в национальных чемпионатах. "Челси" в АПЛ потерял очки против "Саутгемптона", а "Атлетико" в чемпионате Испании проиграл на своем поле впервые за 14 месяцев - 0:2 против "Леванте".
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