Игроки Челси / фото REUTERS

23 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Атлетико" и "Челси". Матч пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико-Челси.

Атлетико - Челси: где смотреть матч 

Прямую трансляцию матча "Атлетико" - "Челси" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". 

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Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

"Атлетико" - "Челси": перед матчем

  • Матч был перенесен в Бухарест из-за запрета на авиасообщение между странами ЕС и Великобританией в связи с коронавирусом. 
  • "Атлетико" набрал 9 очков в одной группе с "Баварией", "Зальцбургом" и "Локомотивом" и вышел в плей-офф со второго места.
  • "Челси" на групповом этапе стал первым в квартете с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном", набрав 14 очков.
  • Ранее "Челси" и "Атлетико" играли друг против друга в еврокубках семь раз: обе команды одержали по две победы при трех ничьих.
  • Перед встречей в ЛЧ обе команды неудачно сыграли в национальных чемпионатах. "Челси" в АПЛ потерял очки против "Саутгемптона", а "Атлетико" в чемпионате Испании проиграл на своем поле впервые за 14 месяцев - 0:2 против "Леванте".

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Автор: Будрин Артем