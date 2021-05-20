Полузащитник сборной Украины "зарядил свою пушку" и попал в ворота легендарного Буффона.

19 мая состоялся финал Кубка Италии по футболу 2020-2021, в котором встретились "Аталанта" и "Ювентус".

Туринцы первыми открыли счет во встрече. Юный шведский хавбек Деян Кулусевски эффектно с левой ноги обводящим ударом попал в дальний угол ворот.

Однако, "Аталанта" еще до перерыва отыгралась. Свою мощную пушку включил Руслан Малиновский и "прошил" знаменитого Джанлуиджи Буффона. Во втором тайме "Ювентус" чаще атаковал. Сначала Федерико Кьеза попал в штангу, но через несколько минут ему таки удалось забить победный мяч после паса уже вышеупомянутого Кулусевски.

Кубок Италии 2020-2021. Финал

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Малиновский, 42 - Кулусевски, 31, Кьеза, 73

"Аталанта": Голлини, Паломино, Ромеро, Толой (Джимсити, 77), Госенс (Миранчук, 82), Фройлер, де Роон, Хатебур (Иличич, 77), Пессина (Пашалич, 68), Сапата, Малиновский (Муриэль, 68)

"Ювентус": Буффон, Данило, де Лигт, Кьеллини, Куадрадо, Кьеза (Дибала, 74), Рабио, Бентанкур, Маккенни, Роналду, Кулусевски (Бонуччи, 81)

Предупреждение: Малиновский, 36, Ромеро, 78, Фройлер, 85, де Роон, 87, Иличич, 90 – Кьеллини, 27, де Лигт, 40

Гол Малиновского и весь матч от официального You-Tube-канала Серии А.

Финал Кубка Италии: итоги

"Ювентус" выиграл этот трофей 14-й раз в истории.

Это второй титул Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса". В этом сезоне он уже завоевал Суперкубок Италии, обыграв там "Наполи".

Руслан Малиновский стал лишь вторым игроком в истории "Аталанты", которому удалось отличиться в финале Кубка Италии. Первопроходцем был Анджело Доменгини, оформивший хет-трик в 1963 году против "Торино" (3:1).

Легендарный вратарь итальянского и мирового футбола Джанлуиджи Буффон выиграл 6-й раз за свою карьеру Кубок Италии. Это абсолютный рекорд - ни один футболист не может похвастаться таким большим количеством.

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Автор: Артем Будрин