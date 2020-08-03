В АПЛ футболистов будут удалять с поля за кашель

Футбольная ассоциация Англии ввела новую рекомендацию для арбитров.

В матчах Английской Премьер-лиги, начиная со следующего сезона, арбитры смогут удалять игроков за умышленный кашель.

Как сообщает ESPN, Футбольная ассоциация Англии ввела новые рекомендации для арбитров, связанные с поведением игроков.

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Теперь в АПЛ рефери может показать желтую карточку или даже удалить с поля футболиста, если тот умышленно с близкого расстояния покашляет на соперника или арбитра.

При этом рефери не будут наказывать игроков за обычный кашель.

Данная мера введена на фоне ситуации с пандемией коронавируса в Великобритании, где от болезни умерло более 46 тысяч человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ФИФА оставила в силе возможность проводить пять замен в следующем сезоне.

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