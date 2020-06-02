"Ведет себя как зомби": у звезды ПСЖ начались психологические проблемы на карантине

Анхель Ди Мария с трудом переживает самоизоляцию.

У полузащитника "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии начались психологические проблемы во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, клубный доктор парижан передал руководству клуба свою обеспокоенность состоянием 32-летнего аргентинца.

У футболиста во время паузы появились приступы депрессии, беспокойство и бессонница. Это началось после досрочного завершения сезона во Франции - последние матчи Лиги 1 прошли еще в марте, после чего игроки отправились на самоизоляцию.

Состояние Ди Марии серьезно влияет на обстановку в его семье. Супруга игрока ПСЖ сообщила близким, что он "ведет себя как зомби".

В минувшем сезоне Анхель Ди Мария провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 14 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что ПСЖ объявил о первом крупном трансфере в Европе после начала пандемии коронавируса.

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