ПСЖ объявил о первом крупном трансфере в Европе после начала пандемии коронавируса

Парижский клуб на постоянной основе подписал Мауро Икарди.

"Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере нападающего "Интера" Мауро Икарди.

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Аргентинский футболист выступал за парижан на правах аренды, а теперь продолжит карьеру в клубе на постоянной основе.

Сумма трансфера, по данным ряда источников, составила 50 миллионов евро, а отдельная сумма прописана в качестве бонусов. Сам Икарди подписал контракт до лета 2024 года с зарплатой восемь миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел за ПСЖ 31 матч, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах. Футболист стал чемпионом Франции - сезон был завершен досрочно.

Парижане оформили первых громкий переход после начала пандемии коронавируса и финансового кризиса, в котором оказались европейские клубы.

УНИАН ранее сообщал о том, что вратарь ПСЖ попал в серьезное ДТП, разбив дорогой спорткар.

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