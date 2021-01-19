Андрей Ярмоленко отдал первую голевую передачу в сезоне в АПЛ.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился результативным действием за "Вест Хэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича".

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Ярмоленко вышел на замену на 62-й минуте матча при счете 1:1, а уже через четыре минуты отдал голевую передачу.

Украинец выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Майкла Антонио, после которой форвард отправил мяч в сетку.

В итоге этот мяч оказался победным. "Вест Хэм" выиграл со счетом 2:1.

Для Ярмоленко этот ассист стал первым результативным действием в текущем сезоне в рамках АПЛ.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей, 2 гола и 3 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь