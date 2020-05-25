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Конец самоизоляции: вратарь сборной Украины Лунин съездил на море с невестой (фото)

21:07, 25 мая 2020
Футбол
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Лунин воспользовался смягчением карантина / фото instagram.com/lunin_andrey

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за "Овьедо", отправился в отпуск после смягчения карантина в Испании.

21-летний футболист завершил самоизоляцию и вместе со своей невестой Анастасией Томазовой отправился в испанский регион Аустрия на побережье.

На своей странице в Instagram Лунин опубликовал фото на пляже со своей второй половинкой, а также на фоне моря.

instagram.com/lunin_andrey
instagram.com/lunin_andrey

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в зимнее межсезонье и стал основным голкипером команды. В его активе 9 матчей во втором по силе испанском дивизионе.

УНИАН ранее сообщал о том, что аренда Лунина в "Овьедо" будет продлена.

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