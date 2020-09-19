Андрей Лунин начнет новый сезон в Реале / фото realmadrid.com

Об этом сообщает AS.

В прошлом сезоне под №13 в "Реале" выступал Тибо Куртуа, но теперь основной голкипер "сливочных" взял себе №1.

Отметим, что, согласно регламенту испанской Ла Лиги, вратарям можно играть под номерами 1, 13 и 25. Если же клуб вносит в заявку более трех голкиперов на сезон, то четвертый вратарь получает первый свободный игровой номер в команде после 25-го.

Андрей Лунин: перед дебютным сезоном в "Реале"

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Автор: Антон Дударь