Андрей Лунин будет резервным вратарем "Реала" в новом сезоне.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин будет выступать за мадридский "Реал" под №13.

Об этом сообщает AS.

В прошлом сезоне под №13 в "Реале" выступал Тибо Куртуа, но теперь основной голкипер "сливочных" взял себе №1.

Отметим, что, согласно регламенту испанской Ла Лиги, вратарям можно играть под номерами 1, 13 и 25. Если же клуб вносит в заявку более трех голкиперов на сезон, то четвертый вратарь получает первый свободный игровой номер в команде после 25-го.

Андрей Лунин: перед дебютным сезоном в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в арендах за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В составе "Овьедо" в этом году украинский голкипер провел 20 матчей и в шести из них сохранил свои ворота сухими. Также он отразил три пенальти.

В начале сентября "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных". Украинец будет дублером Тибо Куртуа.

В сентябре Лунин приступил к тренировкам с мадридским топ-клубом.

Перед новым сезоном украинец сыграл один тайм за "Реал" в контрольном матче.

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Автор: Антон Дударь