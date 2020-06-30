Гол украинского футболиста претендует на звание самого красивого в чемпионате Венгрии (видео)

Александр Зубков отличился эффектным голом в одном из матчей за "Ференцварош".

Гол, забитый полузащитником "Ференцвароша" Александром Зубковым, включен в число претендентов на звание самого красивого взятия ворот в чемпионате Венгрии 2019-2020.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Читайте такжеУкраинский футболист забил эффектный гол в чемпионате Венгрии (видео)

На звание лучшего претендует гол, который Зубков забил в ворота "Академии Пушкаша" 8 декабря прошлого года.

Всего номинированы десять забитых мячей. Голосование уже завершилось, а о его результатах объявят на этой неделе.

Видео гола опубликовано на канале MLSZ TV в YouTube.

Отметим, что всего в чемпионате Венгрии в сезоне 2019-2020 Зубков забил за "Ференцварош" 9 голов.

Напомним, клуб, который возглавляет еще один украинец Сергей Ребров, стал чемпионом Венгрии.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ференцварош" выкупил контракт Зубкова у "Шахтера".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram