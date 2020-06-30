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Гол украинского футболиста претендует на звание самого красивого в чемпионате Венгрии (видео)

10:18, 30 июня 2020
Футбол
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Александр Зубков в забил в чемпионате 9 голов / фото twitter.com/fradi_hu

Гол, забитый полузащитником "Ференцвароша" Александром Зубковым, включен в число претендентов на звание самого красивого взятия ворот в чемпионате Венгрии 2019-2020.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

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На звание лучшего претендует гол, который Зубков забил в ворота "Академии Пушкаша" 8 декабря прошлого года.

Всего номинированы десять забитых мячей. Голосование уже завершилось, а о его результатах объявят на этой неделе.

Видео гола опубликовано на канале MLSZ TV в YouTube.

Отметим, что всего в чемпионате Венгрии в сезоне 2019-2020 Зубков забил за "Ференцварош" 9 голов.

Напомним, клуб, который возглавляет еще один украинец Сергей Ребров, стал чемпионом Венгрии.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ференцварош" выкупил контракт Зубкова у "Шахтера".

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