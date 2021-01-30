Александр Зинченко переживает вновь период расцвета в топ-клубе Англии.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил комплименты от своего наставника - Хосепа Гвардиолы.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

"По моему мнению, Зинченко чувствует себя комфортно на позиции левого защитника. Я знаю, что он сказал бы, что его амплуа – атакующий полузащитник. Но, возможно, у него нет скорости для игры один в один, чувство гола, чтобы играть атакующего хава", - дал оценку и критику Гвардиола.

Однако сразу раскрыл другую сторону медали и засыпал украинца похвалой.

"Для нашего построения игры он имеет фундаментальное значение, он прекрасно понимает игру. Алекс знает, как играть и принимать решения. Он выступает на хорошем уровне. Его поведение с мячом - то, что нам нужно. Он всегда очень умно действует в тактическом плане, даже в защите", - восхищается экс-тренер "Барселоны" и "Баварии".

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"Саша уделяет много внимания решениям, не ошибается в принятии решений. Алекс сделал потрясающий шаг вперед в последние недели, сыграл важные матчи против "Челси" и "МЮ". Зинченко выступает на высоком уровне", - завершил мысль тренер.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 12 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже пять раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем