Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил комплименты от своего наставника - Хосепа Гвардиолы.
Об этом сообщает Manchester Evening News.
"По моему мнению, Зинченко чувствует себя комфортно на позиции левого защитника. Я знаю, что он сказал бы, что его амплуа – атакующий полузащитник. Но, возможно, у него нет скорости для игры один в один, чувство гола, чтобы играть атакующего хава", - дал оценку и критику Гвардиола.
Однако сразу раскрыл другую сторону медали и засыпал украинца похвалой.
"Для нашего построения игры он имеет фундаментальное значение, он прекрасно понимает игру. Алекс знает, как играть и принимать решения. Он выступает на хорошем уровне. Его поведение с мячом - то, что нам нужно. Он всегда очень умно действует в тактическом плане, даже в защите", - восхищается экс-тренер "Барселоны" и "Баварии".
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"Саша уделяет много внимания решениям, не ошибается в принятии решений. Алекс сделал потрясающий шаг вперед в последние недели, сыграл важные матчи против "Челси" и "МЮ". Зинченко выступает на высоком уровне", - завершил мысль тренер.
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 12 матчах за "Сити" во всех турнирах.
- В 2021 году Зинченко уже пять раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".
- Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.
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