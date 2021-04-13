Александр Алиев заявил, что избивал жену в ответ на то, что она его царапала.

Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему избивал свою жену.

Об этом Алиев рассказал на своем YouTube-канале "Кент".

"Я объясню, почему я поднимал руку на свою жену. Я никогда не начинал какую-то ссору сам. Я не скрою, что я где-то гулял, отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимаю этот скандал. Но можем поскандалить, можем поругаться. Но зачем было брать и царапать меня? Вот для чего поднимать руку?

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Я понимаю ее как женщину. Но зачем было лезть руками и царапать меня? Почему я это делал? Потому что мне завтра ехать на базу, во-вторых, переодеваться. В третьих, я в коллективе, где пацаны. Они смотрят, видят и задают вопросы. Зачем мне это нужно?", - сказал Алиев.

Он пзаявил, что в конфликтах с женой были виноваты оба:

"Я никогда первым не подниму руку. Я объяснял, предупреждал, говорил. Но все равно все продолжалось. Из-за этого я так поступал. Да, это меня не красит, это неправильно, да, на женщину нельзя поднимать руку, она мать моих детей. Но считаю, что в той ситуации, которая происходила у меня, было 50 на 50".

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Автор: Антон Дударь