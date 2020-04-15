В правительстве Италии рассказали, когда футбольные фанаты смогут вернуться на трибуны

Возобновление футбольного сезона не является для страны приоритетным вопросом.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа сделала заявление касательно возобновления футбольного сезона и возвращения фанатов на трибуны.

Слова Зампы приводит Rai Sport.

"Возобновление сезона - это очень сложно, и я не считаю этот вопрос приоритетным. Думаю, что мы можем подождать еще месяц", - сказала Зампа.

По словам замминистра, зрители смогут вернуться на трибуны только после того, как будет разработана вакцина:

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"Мы увидим переполненные стадионы только тогда, когда наступит полная безопасность, а это случится, когда у нас будет вакцина".

"Даже если говорить о матчах без зрителей, то не произойдет ничего страшного, если подождать еще месяц. Если клубы будут в состоянии это сделать, их предложения будут рассмотрены", - подытожила Зампа.

Напомним, Серия А была приостановлена 9 марта.

В Италии жертвами коронавируса стали уже более 21 тысячи человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса ФИФА может отменить все матчи сборных в 2020 году.