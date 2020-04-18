"Яблоко от яблони": Роналду порадовал подписчиков милым видео с младшим сыном (видео)

Криштиану Роналду разместил в сети видео с сыном Матео.

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду во время карантина уделяет много времени своим детям.

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Роналду порадовал своих подписчиков в Instagram свежим видео, в котором показал, как весело проводит время со своим младшим сыном Матео.

Свое видео Роналду подписал английским эквивалентом пословицы "Яблоко от яблони недалеко падает" - "Like father, like son".

"Так мило", "Семья - на первом месте", "Это видео сделало мой день", - комментируют подписчики.

Напомним, у Роналду - четверо детей. Трое из них были рождены от суррогатных матерей: Криштиану-младший - в 2010 году, Ева и Матео - в июне 2017-го. А в ноябре 2017 года невеста футболиста Джорджина Родригес родила девочку Алану Мартину.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стоимость Криштиану Роналду упала до рекордной отметки за двенадцать лет.