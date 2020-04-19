Белорусский клуб расторгнет контракт с Хачериди из-за скандального инцидента после матча – СМИ

Также руководство клуба собирается оштрафовать украинца на значительную сумму.

Футбольный клуб "Динамо" Брест разорвет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди из-за инцидента, произошего после одного из матчей Высшей лиги Беларуси.

Об этом сообщает Betnews365.

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Кроме того, как отмечает издание, Хачериди также придется заплатить приличный штраф.

Отмечается, что главный арбитр матча Сергей Чистов указал на все подробности выходки украинского футболиста, украинцу грозит дисквалификация минимум на пять матчей чемпионата Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска". Он, в частности, "в агрессивной форме" атаковал арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.