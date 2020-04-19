Хачериди пытался ударить арбитра после матча чемпионата Беларуси - СМИ

Украинский футболист остался недоволен своим удалением.

Украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска".

Об этом сообщает pressball.by.

Хачериди "в агрессивной форме" атаковал арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.

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Напомним, в этом матче Хачериди получил прямую красную карточку на 85-й минуте за то, что ударил соперника, который находился сзади, ногой. Кроме того, по итогам этого эпизода рефери назначил пенальти, из-за которого "Динамо" потерпело поражение.

В этой встрече Чистов также удалил еще одного игрока брестского клуба.

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