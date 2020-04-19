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Хачериди пытался ударить арбитра после матча чемпионата Беларуси - СМИ

09:12, 19 апреля 2020
Футбол
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Евгений Хачериди получил красную карточку / фото: Динамо Брест

Об этом сообщает pressball.by.

Хачериди "в агрессивной форме" атаковал арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.

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Напомним, в этом матче Хачериди получил прямую красную карточку на 85-й минуте за то, что ударил соперника, который находился сзади, ногой. Кроме того, по итогам этого эпизода рефери назначил пенальти, из-за которого "Динамо" потерпело поражение.

В этой встрече Чистов также удалил еще одного игрока брестского клуба.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" Александр Алиев будет принимать участие в боксерском шоу.

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