Хачериди пытался ударить арбитра после матча чемпионата Беларуси - СМИ
09:12, 19 апреля 2020Футбол
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Украинский футболист остался недоволен своим удалением.
Евгений Хачериди получил красную карточку / фото: Динамо Брест
Украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска".
Об этом сообщает pressball.by.
Хачериди "в агрессивной форме" атаковал арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.
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Напомним, в этом матче Хачериди получил прямую красную карточку на 85-й минуте за то, что ударил соперника, который находился сзади, ногой. Кроме того, по итогам этого эпизода рефери назначил пенальти, из-за которого "Динамо" потерпело поражение.
В этой встрече Чистов также удалил еще одного игрока брестского клуба.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" Александр Алиев будет принимать участие в боксерском шоу.
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