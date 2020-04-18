"Тарасик, 30 годиков": футболист Шахтера во время карантина нарисовал сам себя (фото)
18:30, 18 апреля 2020Футбол
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Тарас Степаненко принял участие в конкурсе рисунков от донецкого клуба.
Тарас Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года / фото: ФК Шахтер
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поучаствовал в конкурсе рисунков, который проводит донецкий "Шахтер".
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Условие конкурса - нарисовать своего любимого игрока "Шахтера".
Степаненко нарисовал сам себя. Соответствующее фото в Instagram разместила жена футболиста Маргарита.
"Мальчик Тарасик, 30 годков. Спасибо, "Шахтер" за идею, как весело провести вечер. Ну что, похож?", - подписала снимок супруга футболиста.
фото: instagram.com/m_stepanenko
Ранее УНИАН также сообщал о том, что видео украинского футболиста Игоря Харатина стало хитом в сети.
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