цей матеріал доступний українською

"Тарасик, 30 годиков": футболист Шахтера во время карантина нарисовал сам себя (фото)

18:30, 18 апреля 2020
Футбол
197 0
Тарас Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года / фото: ФК Шахтер

Читайте такжеШахтер выпустил книгу о футболе для детей (фото)

Условие конкурса - нарисовать своего любимого игрока "Шахтера".

Степаненко нарисовал сам себя. Соответствующее фото в Instagram разместила жена футболиста Маргарита.

"Мальчик Тарасик, 30 годков. Спасибо, "Шахтер" за идею, как весело провести вечер. Ну что, похож?", - подписала снимок супруга футболиста.

фото: instagram.com/m_stepanenko

Ранее УНИАН также сообщал о том, что видео украинского футболиста Игоря Харатина стало хитом в сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter