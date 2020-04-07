Футболисты cборной Англии были замечены за просмотром онлайн-шоу стриптизерш (фото)

Звезды английского футбола нашли способ развлечься на карантине.

Футболисты сборной Англии Кайл Уокер, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Рахим Стерлинг решили провести время на карантине за просмотром шоу стриптизерш.

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Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмены наблюдали за трансляцией рэпера Тори Лейнза, который пригласил стриптизерш.

Шоу длилось порядка пяти часов, а аудитория составила более 200 тысяч человек, среди которых оказались и звезды футбола.

"Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт или руководители клубов вряд ли будут довольны своими игроками, которые принимают участие в подобных секс-шоу. Но, по крайней мере, Уокер и компания находятся дома и не нарушают режим изоляции", - отмечает источник.

Стоит отметить, что недавно Уокер уже оказался в подобном скандале. Футболист "Манчестер Сити" вместе с другом пригласил домой двух девушек из эскорта, за что был вынужден извиняться перед клубом и болельщиками.

Напомним, практически весь европейский футбол был остановлен из-за пандемии коронавируса, а футболисты были отправлены по домам на карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Манчестер Сити" Гвардиола потерял близкого человека из-за коронавируса.