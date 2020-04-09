Уменьшение количества стран-хозяек Евро-2020: в УЕФА прокомментировали информацию

Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы мощнейшие вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения относительно готовности принять матчи континентального первенства.

Представитель Европейского футбольного союза (УЕФА) прокомментировал информацию о возможном уменьшении мест проведения матчей финальной части Евро-2020.

Как пишет Sky Sports, информация не соответствует действительности. Организация хочет сохранить расписание, а также провести турнир в тех городах, в которых и планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы мощнейшие вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения относительно готовности принять матчи континентального первенства. Кроме того, на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.

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Евро-2020 должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен на лето 2021-го.

Матчи планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Футбольные турниры в Европе пока приостановлены на неопределенный срок, кроме Чемпионата Беларуси. УЕФА хочет, чтобы все лиги доиграли сезон. Однако Федерация футбола Бельгии объявила о досрочном завершении турниров.

По последней информации, УЕФА планирует доиграть национальные и еврокубковые турниры до 3 августа.