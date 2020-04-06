цей матеріал доступний українською

"Разочарование от изоляции": одноклубник Ярмоленко жестким подкатом сбил жену в борьбе за мяч (видео)

13:10, 06 апреля 2020
Футбол
471 0
Уилшир старается не унывать в изоляции / фото: twitter.com/westham

Читайте такжеАПЛ объявила о переносе даты возобновления чемпионата

На своей странице в Instagram футболист опубликовал видео, на котором он играет в футбол со своей женой Андриани.

В концовке ролика Уилшир в попытке отобрать мяч совершил жесткий подкат и сбил свою вторую половинку с ног. Девушка при этом рассмеялась.

"Разочарование из-за изоляции вышло наружу, но, на самом деле, это была просто борьба за мяч. Люблю тебя, Андриани", - подписал видео футболист.

Стоит отметить, что одноклубником Уилшира является вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Чемпионат Англии ранее был остановлен из-за пандемии COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду придумал сложный челлендж для болельщиков в условиях карантина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter