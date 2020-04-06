"Кубок гостиной": Роналду придумал сложный челлендж для болельщиков в условиях карантина (видео)
10:55, 06 апреля 2020Футбол
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Португалец предложил фанатам заняться своим прессом.
Криштиану Роналду / REUTERS
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду придумал новый челлендж, чтобы помочь людям поддерживать себя в форме, несмотря на необходимость сидеть дома из-за пандемии коронавируса.
Футболист записал обращение к подписчикам в Instagram, предложив качать пресс:
"Ребята, у меня новый челлендж для вас, чтобы оставаться активными - Кубок гостиной. Сможете ли вы побить мой потрясающий рекорд?".
За 45 секунд португалец сделал пресс с поднятыми ногами 142 раза.
Напомним, большинство футбольных турниров в мире остановлены из-за пандемии коронавируса. Игроки и работники клубов находятся на карантине.
УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду хочет покинуть "Ювентус" и задумал неожиданный трансфер.
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