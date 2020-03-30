"Игроки должны помогать": Месси сделал заявление по значительному сокращению зарплаты в Барселоне

Футболисты будут делать взносы, чтобы сотрудники клуба получали зарплату в полном объеме.

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал заявление касательно сокращения зарплаты среди игроков команды на 70%.

Об этом Месси написал в Instagram.

"Многое было написано и сказано о "Барселоне" в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы бы хотели прояснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что мы полностью понимаем, что эта ситуация выходит за рамки.

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Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы делали это даже по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным", - написал Месси.

Он также отметил, что внутри клуба на игроков пытались оказать давление:

"Нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался усилить давление и подтолкнуть нас к тому, что мы и так собирались сделать. На самом деле соглашение было отложено на несколько дней, только потому, что мы искали формулу, чтобы помочь клубу, а также его работникам в эти трудные времена".

Аргентинец подчеркнул, что игроки не просто сократят зарплаты, но и пожертвуют деньгами в пользу других сотрудников клуба:

"Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты "Ювентуса" не будут получать зарплату четыре месяца.