Футболисты итальянского топ-клуба не будут получать зарплату четыре месяца

Ювентус объявил о том, что достиг договоренности с командой.

Футболисты и тренерский штаб "Ювентуса" не будут получать зарплату на протяжении четырех месяцев в связи с пандемией коронавируса и остановкой футбольного сезона.

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

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Руководство клуба достигло договоренности с первой командой. Футболисты и тренерский штаб не будут в полном объеме получать зарплату за март, апрель, май и июнь.

Таким образом, "Ювентус" сможет сэкономить порядка 90 миллионов евро.

Если же в этот период сезон возобновится, то клуб проведет переговоры с футболистами о компенсации.

Как сообщал УНИАН, ранее зарплаты футболистам урезала также "Барселона".