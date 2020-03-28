Футболисты итальянского топ-клуба не будут получать зарплату четыре месяца
21:46, 28 марта 2020Футбол
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Ювентус объявил о том, что достиг договоренности с командой.
Эмблема Ювентуса / REUTERS
Футболисты и тренерский штаб "Ювентуса" не будут получать зарплату на протяжении четырех месяцев в связи с пандемией коронавируса и остановкой футбольного сезона.
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".
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Руководство клуба достигло договоренности с первой командой. Футболисты и тренерский штаб не будут в полном объеме получать зарплату за март, апрель, май и июнь.
Таким образом, "Ювентус" сможет сэкономить порядка 90 миллионов евро.
Если же в этот период сезон возобновится, то клуб проведет переговоры с футболистами о компенсации.
Как сообщал УНИАН, ранее зарплаты футболистам урезала также "Барселона".
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