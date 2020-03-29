Французский телеканал оконфузился, перепутав Месси с его двойником (видео)

Вместо фото Лео Месси журналисты использовали снимок Резы Парастеша.

Французский телеканал M6 во время своего прямого эфира перепутал звездного нападающего Лионеля Месси и его известного двойника - иранца Резу Парастеша.

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Об этом сообщает givemesport.com.

Телеканал показывал сюжет о звездах спорта, которые пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом. В это время на экране появилась графика с изображением теннисиста Роджера Федерера, а также двойника Месси вместо самого аргентинца.

Отметим, что Реза Парастеш стал известен три года назад благодаря своему сходству с Месси.

Иранец также рассказал об ошибке французского теленала у себя в Instagram. "Это мое фото", - подтвердил он.

Как сообщал УНИАН, Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.