Французский телеканал оконфузился, перепутав Месси с его двойником (видео)
Французский телеканал M6 во время своего прямого эфира перепутал звездного нападающего Лионеля Месси и его известного двойника - иранца Резу Парастеша.
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Об этом сообщает givemesport.com.
Телеканал показывал сюжет о звездах спорта, которые пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом. В это время на экране появилась графика с изображением теннисиста Роджера Федерера, а также двойника Месси вместо самого аргентинца.
Отметим, что Реза Парастеш стал известен три года назад благодаря своему сходству с Месси.
Иранец также рассказал об ошибке французского теленала у себя в Instagram. "Это мое фото", - подтвердил он.
Journalisme 2.0 ne pas reconnaître Messi de son sosie ! Incroyable M6. Une honte 🤦🏻♂️ #m6#messi#don#sosie 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9vF7juZPOd— Nordine8833 (@Chamakh8833) March 28, 2020
Как сообщал УНИАН, Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.