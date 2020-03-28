Милевский стал героем матча в чемпионате Беларуси (видео)

Украинцы принесли победу "Динамо-Брест".

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал героем матча второго тура чемпионата Беларуси в составе "Динамо-Брест".

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Команда украинца встречалась со "Слуцком" на выезде и одержала победу со счетом 1:0.

Единственный гол в составе брестской команды организовали украинские футболисты. Александр Нойок сделал скидку после подачи со штрафного, а Милевский отправил мяч в сетку ворот соперника.

Для Милевского это первый гол в нынешнем сезоне. "Динамо-Брест" в прошлом розыгрыше чемпионата прервало гегемонию БАТЭ и завоевало титул.

Трансляция поединка была доступна на YouTube-канале Football Hub.

Чемпионат Беларуси - единственное первенство в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский заработал удаление в матче за Суперкубок Беларуси, но это не помешало его команде выиграть трофей.