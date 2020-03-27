Умер известный футбольный тренер, который привел сборную Франции к первому большому успеху

Мишель Идальго скончался по естественным причинам.

В возрасте 87 лет скончался известный в прошлом французский тренер Мишель Идальго.

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Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Француз умер по естественным причинам.

Идальго с 1976-го по 1984-й год возглавлял национальную сборную Франции и помог ей завоевать первый крупный трофей в истории - Кубок чемпионов Европы-1984.

Специалист известен тем, что придумал в национальной команде связку, которую назвали "волшебный квадрат". В нее вошли креативные полузащитники Мишель Платини, Ален Жиресс, Жан Тигана и Луис Фернандес.

"Мишель Идальго - одно из величайших имен во французском футболе. Своим стилем игры, яркой личностью и страстью он оказал влияние на международный футбол и повысил популярность футбола внутри страны", - заявил президент Футбольной федерации Франции Ноэль Ле Граэ.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный Пеле потерял близкого родственника.