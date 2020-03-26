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Легендарный Пеле потерял близкого родственника

14:24, 26 марта 2020
Футбол
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Пеле (справа) с братом Зекой / фото: twitter.com/santosfc

Об этом сообщает Globo Esporte.

Насименту умер в ночь со среды на четверг в больнице, в которой проходил лечение от рака простаты. Ему было 77 лет.

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Зека Насименту, как и Пеле, выступал за "Сантос", однако лишь на протяжении двух лет - с 1961 по 1962 годы. Он провел всего 15 матчей, в которых забил 4 гола. После этого брат Пеле решил оставить профессиональный футбол и начал заниматься семейным бизнесом.

Пока неизвестно, сможет ли Пеле присутствовать на похоронах, так как он находится в самоизоляции, чтобы не заболеть коронавирусом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бывший президент "Реала" умер от коронавируса.

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