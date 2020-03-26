Легендарный Пеле потерял близкого родственника

Из-за рака умер родной брат легенды футбола.

В семье легенды мирового футбола Пеле произошла трагедия - умер его родной брат Жаир Арантес ду Насименту, более известный как Зека.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Насименту умер в ночь со среды на четверг в больнице, в которой проходил лечение от рака простаты. Ему было 77 лет.

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Зека Насименту, как и Пеле, выступал за "Сантос", однако лишь на протяжении двух лет - с 1961 по 1962 годы. Он провел всего 15 матчей, в которых забил 4 гола. После этого брат Пеле решил оставить профессиональный футбол и начал заниматься семейным бизнесом.

Пока неизвестно, сможет ли Пеле присутствовать на похоронах, так как он находится в самоизоляции, чтобы не заболеть коронавирусом.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 26, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бывший президент "Реала" умер от коронавируса.