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Неймар придумал, как вернуться в Барселону ближайшим летом - СМИ

19:29, 21 марта 2020
Футбол
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Неймар / REUTERS

Как сообщает Sport.es, Неймар через свое окружение уже сообщил "Барселоне" о своем желании вернуться в команду ближайшим летом.

Бразилец сделает все возможное, чтобы оказать давление на руководство ПСЖ с целью добиться своего трансфера.

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В случае, если ПСЖ не захочет вступать в переговоры или соглашаться на предложение "Барселоны", Неймар воспользуется помощью юристов и может пойти на одностороннее расторжение контракта с клубом. После этого в конфликте сторон будет разбираться Спортивный арбитражный суд Лозанны, который назначит сумму компенсации для ПСЖ. Она может составить около 180 миллионов евро, которые за игрока внесет "Барселона".

Напомним, Неймар хотел вернуться в "Барселону" прошлым летом, о чем заявлял публично, однако тогда клубам не удалось договориться о сумме компенсации.

Как сообщал УНИАН, ранее хакеры взломали Twitter "Барселоны", чтобы сообщить о возвращении Неймара.

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