Хакеры взломали Twitter Барселоны, чтобы сообщить о возвращении Неймара

Группа хакеров опубликовала в аккаунте "Барселоны" несколько сообщений.

Хакеры взломали официальный аккаунт "Барселоны" в Twitter, чтобы объявить о предстоящем возвращении в клуб бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает Daily Mail, группа хакеров, которая представилась как "Our Mine", получила доступ к аккаунту "Барселоны" и опубликовала несколько сообщений.

"Привет, мы OurMine. Что ж, мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, что Неймар вернется сюда", - написали хакеры.

Читайте такжеСамый популярный в мире: Роналду достиг исторической отметки подписчиков в Instagram

Они также ответили, что уровень безопасности аккаунта стал лучше, но "еще не самый надежный".

Кроме того, в арабской версии аккаунта хакеры опубликовали хештег #Bartomeuout ("Бартомеу - вон"), призвав президента каталонского клуба уйти в отставку.

"Барселона" отреагировала на взлом своих аккаунтов, пообещав избежать повторения ситуации в дальнейшем.

"Барселона" проведет аудит кибербезопасности и проверит все протоколы и связи с инструментами третьих сторон, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис для членов клуба и болельщиков. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые могла вызвать эта ситуация", - заявили в клубе.

Интересно, что "Барселона" уже во второй раз стала жертвой "Our Mine". Впервые хакеры взломали Twitter каталонского клуба в 2017 году.

Добавим, что 15 февраля эта же группа хакеров взломала официальные аккаунты Международного олимпийского комитета, Олимпийских игр, а также нескольких лиги американского футбола НФЛ, оставив там свои сообщения.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что нападающий "Барселоны" из-за травмы пропустит полгода.