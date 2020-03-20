Украинец Малиновский вошел в топ-10 футболистов чемпионата Италии на своей позиции

Еще один украинец Шахов оказался в конце списка.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-10 атакующих полузащитников чемпионата Италии.

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Об этом сообщил портал zbirna.com со ссылкой на данные InStat.

26-летний футболист сборной Украины набрал 293 балла, что является девятым показателем в Серии A на этой позиции. В среднем за матч он совершает 2,7 ключевых передач и отдает 7,1 передач в штрафную соперника. Также он нанес 46 ударов по воротам.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 22 матча и забил 4 гола в чемпионате Италии.

Еще один украинец Евгений Шахов, выступающий за "Лечче", занял 55-е место из 56-ти среди атакующих хавбеков, набрав 242 балла.

Лучшим в рейтинге стал партнер Малиновского по "Аталанте" Алехандро Гомес - 341 балл.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса.