"Не дам уничтожать команду": Суркис раскритиковал судейство в матчах Динамо (видео)

Президент киевского клуба считает, что его команду пытались засудить.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал работу судейского корпуса по отношению к столичной команде в матчах украинской Премьер-лиги и Кубка Украины.

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Суркис дал комментарий в эфире программы "Профутбол".

"Когда команда играет в меньшинстве с "Александрией" в Кубке Украины, все равно думаем, что выиграем. Всегда так думаем, но не всегда так бывает. Если наш мяч отменили из-за пассивного офсайда Вербича, то такие голы не отменяют. Если во вне игры был Русин, то надо чертить линию. Мне сложно говорить. В таком моменте судья мог проветриться и пробежать еще метров пять, чтобы посмотреть - было вне игры или не было.

Но есть же и другие моменты. Когда фолит Кадири. По нарушению вопросов нет, но арбитр игру не останавливает, атака продолжается. Нашим игрокам, наоборот, он свистит и останавливает игру. Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют. Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день.

Они думают, что им так просто будет уничтожить "Динамо"? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают", - отметил руководитель клуба.

Суркис подчеркнул, что не будет молчать, если продолжит замечать несправедливость в действиях арбитров:

"Они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с "Александрией", я могу назвать одним словом - беспредел".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сыграло вничью с "Десной" и потеряло второе место в УПЛ.