Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала
12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Два поединка были перенесены из-за коронавируса.
Результаты матчей
"Айнтрахт" - "Базель" - 0:3
Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" - 0:5
Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3
"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" - 1:0
Гол: Вишча, 88 (с пенальти)
Голы: Брукс, 48 - Мораес, 16, Маркос Антонио, 72
"Рейнджерс" - "Байер" - 1:3
Голы: Эдмундсон, 75 - Хавертц, 37 (с пенальти), Арангис, 67, Бейли, 88
"Олимпиакос" - "Bулверхэмптон" - 1:1
Голы: Эль-Араби, 54 - Нету, 67
"Севилья" - "Рома" - перенесен
"Интер" - "Хетафе"- перенесен
Ответные поединки должны состояться на следующей неделе, однако в календаре могут произойти изменения, если УЕФА решит приостановить еврокубки из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее также сообщал о том, что два матча плей-офф Лиги чемпионов перенесены на неопределенный срок.