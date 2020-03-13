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Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

00:59, 13 марта 2020
Футбол
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Манчестер Юнайтед уничтожил австрийцев / REUTERS

Два поединка были перенесены из-за коронавируса.

Результаты матчей

"Айнтрахт" - "Базель" - 0:3

Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" - 0:5

Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3

ЛАСК - МЮ / REUTERS

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" - 1:0

Гол: Вишча, 88 (с пенальти)

"Вольфсбург" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Брукс, 48 - Мораес, 16, Маркос Антонио, 72

"Рейнджерс" - "Байер" - 1:3

Голы: Эдмундсон, 75 - Хавертц, 37 (с пенальти), Арангис, 67, Бейли, 88

Рейнджерс - Байер / REUTERS

"Олимпиакос" - "Bулверхэмптон" - 1:1

Голы: Эль-Араби, 54 - Нету, 67

"Севилья" - "Рома" - перенесен

"Интер" - "Хетафе"- перенесен

Ответные поединки должны состояться на следующей неделе, однако в календаре могут произойти изменения, если УЕФА решит приостановить еврокубки из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что два матча плей-офф Лиги чемпионов перенесены на неопределенный срок.

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