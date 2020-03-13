Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК, "Байер" разобрался с "Рейнджерс", а "Шахтер" праздновал победу в Германии над "Вольфсбургом".

12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Два поединка были перенесены из-за коронавируса. Результаты матчей "Айнтрахт" - "Базель" - 0:3 Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85 ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" - 0:5 Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+1, Перейра, 90+3 "Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" - 1:0 Гол: Вишча, 88 (с пенальти) "Вольфсбург" - "Шахтер" - 1:2 Голы: Брукс, 48 - Мораес, 16, Маркос Антонио, 72 "Рейнджерс" - "Байер" - 1:3 Голы: Эдмундсон, 75 - Хавертц, 37 (с пенальти), Арангис, 67, Бейли, 88 "Олимпиакос" - "Bулверхэмптон" - 1:1 Голы: Эль-Араби, 54 - Нету, 67 "Севилья" - "Рома" - перенесен "Интер" - "Хетафе"- перенесен Ответные поединки должны состояться на следующей неделе, однако в календаре могут произойти изменения, если УЕФА решит приостановить еврокубки из-за пандемии коронавируса. УНИАН ранее также сообщал о том, что два матча плей-офф Лиги чемпионов перенесены на неопределенный срок.

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